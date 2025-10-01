NECの内定式＝1日午前、東京都港区2026年春に卒業予定の大学生らに対する採用内定が1日、解禁された。主要企業が内定式を開いた。人手不足の中、企業の採用意欲は堅調で、初任給の引き上げが相次ぐなど学生優位の「売り手市場」が続いている。NECは東京都内の本社で式を行った。堀川大介執行役は「年齢や属性に関係なく、意欲と能力があれば新しいポジションに挑戦できる。自分のキャリアをつかみ取ってほしい」と激励した。