倒壊したイスラム寄宿学校で、生存者を助け出す救助隊員＝9月29日、インドネシア東ジャワ州スラバヤ近郊（AP＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシア国家災害対策庁は1日までに、東ジャワ州の州都スラバヤ近郊で9月29日に起きたイスラム寄宿学校の建物倒壊で、生徒91人が下敷きになっている可能性があると発表した。少なくとも6人の生存を確認している。これまでに3人の死亡が発表されている。軍や警察も投入し330人超の態勢で