◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間1日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手がポストシーズン初戦であるパドレス戦に「5番・ライト」でスタメン出場。5回にソロホームランを放ち、レギュラーシーズンから5試合連続のアーチを見せました。1点を追いかける5回、先頭で打席に入ると、ニック・ピベッタ投手の4球目ストレートを完璧に捉え、打球はセンタースタンドへ。ポストシーズン1号となる同点弾となりました。試合後、鈴木