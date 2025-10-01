ものまね芸人のコージー冨田（58）が1日までに、元雨上がり決死隊宮迫博之のYouTubeチャンネルに出演。1型糖尿病により、ほとんど見えないという目の現状などについて語った。冨田は4月にフジテレビ系で放送された情報番組「サン！シャイン」に出演した際、1型糖尿病を患っている現状を公表。目がほとんど見えず、歩く時はつえが必需品で家族や関係者の介添えを必要とすることなどを明かしていた。今回の動画では、対面した宮迫の