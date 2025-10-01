【関東地方】１０月のスタートは「雷雨」に注意 関東甲信地方の上空約５５００メートルには氷点下１２℃以下の、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。また、伊豆諸島付近に低気圧があって、北東に進む見込みです。 関東地方南部と伊豆諸島では、上空の寒気や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、１日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。１０月１日（水）、、を、画像