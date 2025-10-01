チャンネル登録者数75万超の人気カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」が、2025年9月24日にYouTubeを更新。「しばらく距離を置いていた」ことと、その理由を明かした。「本当にポジティブに別々に過ごしていました」いちろーさんとゆりなさんによる「ゆりいちちゃんねる」は、2017年7月にYouTubeをスタート。25年7月、YouTubeで、交際9年を迎えたことを報告していた。そんな二人が、「【交際9年】しばらく距離を置いていました。