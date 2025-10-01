讃岐もち麦うどん提供：石丸製麺 石丸製麺（高松市）が製造した「讃岐もち麦うどん」が2025年度かがわ県産品コンクールの食品部門で知事賞（最優秀賞）を受賞しました。 香川県善通寺市産のもち麦「讃岐もち麦ダイシモチ」を約25％練り込んだうどんです。石丸製麺独自の包丁切りカッター製法で、なめらかな口当たりともっちりした食感を実現しました。大麦由来の「βｰグルカン」が含まれた機能性表示食品です