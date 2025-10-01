４年前、長野・塩尻市で妻を殺害した罪に問われ無罪を主張している元県議、丸山大輔被告の控訴審判決で東京高裁は１日、「懲役19年」とした一審の長野地裁判決を支持し控訴を棄却しました。殺人の罪に問われたのは元県議の丸山大輔被告51歳です。一審判決によりますと、2021年9月29日未明、塩尻市の自宅兼酒造会社の事務所で妻の丸山希美さん当時47歳の首を何らかの方法で圧迫し、窒息死させました。丸山被告は逮捕後から一貫して