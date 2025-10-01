坂上未優インタビュー前編女優、インフルエンサーとして活動する坂上未優さん（21）は、左耳が聞こえない片耳難聴だ。国内に30万人以上がいるとされるが、周囲にはわかりづらい“目に見えない障害”で国の支援も遅れている。YouTubeなどで片耳難聴についても発信している彼女に、片耳難聴の実態や大変な点をライター・グラビア評論家の徳重龍徳氏が聞いた。【写真19枚】「4年くらいで両方の聴力がなくなってしまうかも」自身