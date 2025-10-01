白毛のアイドル、ソダシの妹マルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が１０月１日、栗東・ＣＷコースで追い切りを行った。前にアイルランドＴ１週前追い切りとなるリラボニート（牝４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父スクリーンヒーロー）を見る形で単走。前を追いかける形でも力むことなく、全くの楽走ながらも白い馬体を弾ませ、６ハロン８１秒０―１２秒３をマークした。函館の新馬をレコードで制した後、次戦にアル