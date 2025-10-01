声優の会沢紗弥（26）が1日、自身のSNSを通じ「大沢事務所」に所属することを発表した。会沢は「本日2025年10月1日付けで大沢事務所に所属することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。「役者としても人間としても更に成長できるよう頑張ります！頑張らせてください！」と意気込み「今後とも変わらぬご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げますと呼びかけた。会沢は2017年から活動をスタート。テレビアニメ「