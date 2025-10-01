26歳の美人タレントが男性陣から大バッシング。あやなの行動に、スタジオのMC陣も驚く一幕があった。【映像】大バッシングされた26歳美人タレントABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキ