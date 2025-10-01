◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2中日（9月30日、東京ドーム）巨人の田中将大投手が日米通算200勝を達成。小学生の頃からの幼なじみである坂本勇人選手がその偉業達成を祝福しました。「おめでとうしかないですね。アメリカに行って、ヤンキースで長くやっていたんで、僕らには分からないくろうもしてきたと思うので、本当にとりあえずおめでとうと言いたいですね」2人が初めて会ったのは小学校1年生の時。昆陽里（こやのさと）タイ