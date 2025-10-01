東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に関する新潟県の県民意識調査の中間報告で、東京電力が柏崎原発を運転するのは心配と思うとの回答が「どちらかといえば」を含め全体の69％を占めたことが分かった。関係者が1日明らかにした。