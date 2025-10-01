日本郵便で配達員への点呼が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は日本郵便の軽自動車について、車両の使用停止の処分を行いました。日本郵便は、全国の7割以上にあたる2391の郵便局で、飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかったとする調査結果を2025年4月に公表しています。特別監査を進めた結果、不適切な点呼が確認されたとして、国交省は手始めに全国111の郵便局の軽自動車188台を対象に、一時的に車両