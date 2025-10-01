「ラブライブ！サンシャイン!!」渡辺曜役などで知られる声優で、女性声優ユニットAqours（アクア）メンバーの斉藤朱夏が1日までにX（旧ツイッター）を更新。所属事務所を退所したことを報告した。斉藤は「このたび私、斉藤朱夏は約13年間お世話になりました有限会社ホーリーピークを退所致します」と報告。「幼い頃から想っていた歌って踊れる人になりたい!人前にたって元気を与えたい!という気持ちを事務所の方々に話した始ま