10月1日午前、佐渡市泉で倉庫が燃える火災が発生しました。消防が、消火活動を続けています。警察によりますと1日午前9時半前、近隣の住民から「倉庫の2階から黒煙が上がっている」と消防に通報がありました。燃えたのは新宮建設倉庫で、ケガ人は確認されていないということです。午前10時半頃に鎮圧状態になり、その後、午後0時半過ぎに、鎮火したということです。警察は火災の原因などを捜査しています。（1日午後2時更新）