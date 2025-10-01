キユーソー流通システムが急反落している。９月３０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）連結決算が、売上高１５０６億９５００万円（前年同期比３．８％増）、営業利益４４億５１００万円（同９．７％減）、純利益２０億８１００万円（同１４．８％減）と増収減益となったことが嫌気されている。 適正料金施策や既存取引の拡大などにより主力の共同物流事業が伸長し増収