午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７０、値下がり銘柄数は１５２７、変わらずは１５銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは医薬品、その他製品。値下がりで目立つのは銀行で、不動産、その他金融、証券・商品、保険、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS