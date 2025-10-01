パナソニックは10月1日、服にできた毛玉を、生地を傷めずに取れる毛玉クリーナー「NI-LC300」を発売する。カラーはネイビーとベージュの2色展開で、オンラインストア価格は3960円。●これからの季節に最適！ きれいに毛玉を取り除ける新製品は、2016年に販売終了した商品のリバイバルとなる。近年は衣類を長く着るスタイルが定着し、自宅で手軽に衣類ケアをおこなう「セルフケア志向」が強いことから販売に踏み切った。内蔵