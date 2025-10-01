卓球のWTTチャイナスマッシュ女子シングルス2回戦で世界ランキング11位の橋本帆乃香が圧巻の勝利を収め、中国に衝撃が走っている。9月30日の2回戦で同39位の香港のエース・杜凱栞と対戦した橋本は、第1ゲームを11-0と1点も許さずに奪うと、第2、3ゲーム（11-4/11-1）も圧倒。試合を通じて相手に5ポイントしか与えず、試合時間わずか14分でストレート勝利を収めた。中国のSNS・小紅書（RED）では橋本の試合について、「このスコアは