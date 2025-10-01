Image: meanswhile バックパック選びって、人によってこだわりが強く出るもの。ロールトップかジップか、ポケットの数や位置はどうか…。もっぱらロールアップ派の筆者ですが、meanswhile（ミーンズワイル）の新作「UltraWeave™ “Core”」は、ロールトップの弱点を攻略し、軽量でタフな高機能素材という万能ぶり。ブランド創立10周年を迎えた今シーズン、コンセプトである「身体に最