きょう10月1日は「都民の日」。東京都はこれを記念し、一部施設の無料公開や記念行事を行っている。対象施設をまとめた。【画像】無料となる施設（動物園・植物園の対象施設）■入園料・観覧料等が無料となる（開園・開館の時間中）●庭園 混雑時、入場制限あり・浜離宮恩賜庭園 電話 03-3541-0200・小石川後楽園 電話 03-3811-3015・旧岩崎邸庭園 電話 03-3823-8340・清澄庭園 電話 03-3641-5892・殿ヶ谷戸庭園 電話 042-324-79