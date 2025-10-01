郵便配達員の不適切な点呼問題で、国交省は日本郵便の一部の軽自動車の使用を最大で160日間にわたり停止する処分を行いました。日本郵便をめぐっては、飲酒の有無などを確認する「点呼」が適切に行われていなかったとして、国交省が配送用のトラックなどおよそ2500台の運送事業の許可を取り消しています。国交省はさらに配送などを担う軽自動車についても不適切な行為があったとして、きょう（1日）、全国の111か所の郵便局のあわ