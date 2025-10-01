「匿流情報分析室」の発足式で訓辞する警察庁の楠芳伸長官＝1日午前特殊詐欺など多岐にわたる犯罪に関与する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」の首謀者らの摘発に向け、警察庁は1日「匿流情報分析室」を設置し、発足式を開いた。約40人体制で全国の警察から事件情報を収集、分析して指示役らを割り出す。警察庁の楠芳伸長官は「違法なビジネスモデルの解体を図る必要がある。都道府県警と連携し、中核的人物の解明に尽力して