気象台は、午前10時59分に、大雨警報（浸水害）を涌谷町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・涌谷町に発表 1日10:59時点東部では、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、1日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報・土砂災害・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報1日夜遅くにかけて警戒■塩竈市□大雨警報・土砂災