東京高裁＝東京・霞が関長野県塩尻市の酒蔵兼自宅で2021年9月、妻＝当時（47）＝を殺害したとして殺人罪に問われた元長野県議丸山大輔被告（51）の控訴審判決で、東京高裁（辻川靖夫裁判長）は1日、懲役19年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告側は無罪を主張していた。一審長野地裁判決によると、21年9月29日午前1時44分〜同3時4分ごろ、自宅で妻希美さんの首を何らかの方法で圧迫し、窒息死させた。不倫関