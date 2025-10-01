東京・町田市で、76歳の女性が刺されて死亡した事件で、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された男が「襲いやすそうな人を探して歩いていた」などと供述していることがわかりました。桑野浩太容疑者は9月30日夜7時過ぎ、町田市にあるマンションの外階段で、秋江千津子さん（76）を刃物で刺して殺害しようとした疑いで現行犯逮捕され、秋江さんは病院で死亡が確認されました。その後の取材で、桑野容疑者が、「人生が嫌になった。襲いやす