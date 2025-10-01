ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#4が9月26日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○娘に自慢の母でいたいという思いが原動力に番組では、今まさに再ブレイク中の芸人・島田珠代が、一人娘・璃子さんとの知られざる波瀾万丈な人生を告白した。年間320日は舞台に立つという島田は、密着時も野外ステージでの3回公演を終え、一度帰宅し家事を済ませた後、