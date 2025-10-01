楽天は9月30日、同社グループの提供するサービスに限らずさまざまなデジタルメディアに、ディスプレイ広告と動画広告を配信可能な広告メニュー「RMP - Unified Ads Boost Reach」を提供開始することを発表した。なお、同サービスは現在広告主企業に向けて提供している、蓄積した消費行動分析データからターゲティングしたユーザーに対して、同社グループが運営するサービスのプレミア枠に掲載できる運用型広告「RMP - Unified Ads