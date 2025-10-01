【中島輝士怪物テルシー物語（６２）】私が５年目だった１９９３年、大沢啓二新監督率いる日本ハムは黄金期の西武と首位争いを演じていました。前年５位からの大躍進に球界も盛り上がったかと思います。ただ、私個人としては悔しいシーズンになりました。前年はキャリアハイの成績を残しながら、出場機会は減っていきました。私が前年に守っていた一塁に新戦力が加入しました。メジャー通算４１本塁打で左投手に強い右のパワー