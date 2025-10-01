大谷翔平の初回先頭弾をゲットした少年「日本にも行ったことがあるよ」【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席で豪快なソロを放った。右翼席で記念球をキャッチしたメイソン・シーナーくんは「アメージング！」と喜びを隠しきれなかった。初