PS初戦…初回の第1打席でいきなり弾丸アーチ【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席で本塁打を放った。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、打球初速117.7マイル（約189.4キロ）は100マイル（約160.9キロ）以上の球が投じられたなかで