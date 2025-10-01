公共交通機関で理不尽な目に遭うこと、ありませんか。今回は、筆者の友人・久美子さん(仮名)がバス停で体験した出来事をご紹介します。濡れ衣を着せられた瞬間、まさかの展開が待っていました。 いつものバス停で 朝のバス停に、いつものように小さな列ができていました。 私の友人・久美子さん(仮名・46歳主婦)も、この日は買い物と所用のためにバスを利用。 駅から少し離れた住宅地では、バスが住民の大事な足なのです。