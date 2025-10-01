「関ジャニ∞」改めSUPER EIGHTの安田章大（41）が9月11日、写真集「DOWN TO EARTH」（講談社）を発売し話題になっている。前作から5年ぶりの本作はよりナチュラルに進化。「全部僕です。ウソつけ！って表情が1枚もない」と語る安田に写真集に込めた思いを、そして「24時間テレビ」でマラソンランナーを務めた横山裕ほかメンバーとの交流について聞いた。SUPER EIGHT大倉忠義が歩む“シン貴族”への道 「鳥貴族」40周年で父子初