「ポスト石破」の本命と目される小泉進次郎農相（44）にまたもトラブルが浮上している。会長を務める自民党神奈川県連の党員数急増をめぐり、総裁選（10月4日投開票）で「進次郎票」につながらないとみて党員資格を取り消した疑いが持ち上がっているのだ。30日、週刊文春電子版が報じた。神奈川県連常任顧問の牧島かれん元デジタル相が陣営関係者や支援者にステマを指示したことが発覚し、広報班長辞任に追い込まれたばかり。不正