今月13日の大阪・関西万博の閉幕まで2週間を切った。開幕前から懸念された赤字は回避のメドが立ち、万博協会の副会長である大阪府の吉村知事は「（万博を）やって良かった」と胸をなでおろしているが、このままグランドフィナーレとはいかない。パビリオン工事費を巡る「未払い問題」に決着がついていないからだ。【もっと読む】大阪万博はもはや「何も見られない」…閉幕まで25日、“駆け込み来場”で激混みの悲惨未払いの被