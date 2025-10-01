10月4日に行われる自民党総裁選で、「戦後史上最年少の総理大臣誕生」となる可能性が囁かれている小泉進次郎衆院議員（44）。選挙の行方は未知数だが、選挙戦を前に政界の空気はざわつき始めている。自民党は小泉進次郎陣営の“ヤラセ投稿依頼”をあっさり不問に…根強く残る「ステマ体質」に国民ドッチラケその一方で、注目を集めているのが、実兄で俳優の小泉孝太郎（47）だ。父の小泉純一郎元首相の影響で“２世俳優