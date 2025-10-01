BICO・GHI株式会社が展開する「金きゃらじゃぱん」から、JR東海の在来線路線における周年記念を祝う『2020年代路線アニバーサリー純金カード』が発売されました。2025年9月23日(火)より発売中で、地域とともに歩んできた鉄道の歴史を純金で表現したプレミアムなコレクションアイテムです。 金きゃらじゃぱん JR東海『2020年代路線アニバーサリー純金カード』 価格：各39,600円(税込)発売日：2025年9月23日(火)より