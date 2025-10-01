株式会社テクサーと株式会社ギブテックが、2025年9月10日から12日に開催された「国際物流総合展2025」にて、非接触型展示会DXシステム「AiMeet(R)」を導入。このシステムにより約371万枚の紙削減と22トン以上のCO2削減を達成し、国内展示会として最大規模のペーパーレス化を実証しました。 テクサー／ギブテック 非接触型展示会DXシステム「AiMeet(R)」 アジア最大級の物流・ロジスティクスに関する総合展示会「国