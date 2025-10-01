三陽工業が、社員のキャリア形成を支援する福利厚生制度「立候補制度」を、2025年10月1日(水)より全面的にリニューアルします。今回のリニューアルにより、新規事業の提案や部署・拠点の新設など、より進化した挑戦が可能となります。また、製造派遣事業で活躍する社員も含むすべての社員が、平等に挑戦の機会を得られるよう設計されています。 三陽工業 福利厚生制度「立候補制度」リニューアル 三陽工業では、社