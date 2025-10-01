タレントの誠子が、1日までにインスタグラムを更新。フリーに転身してからの“夢”を叶えた姿にファンから反響が寄せられた。【別カット】ナチュラルコーデが魅力的な誠子（2枚）「夢が叶いました。ファッション誌の表紙になるフリーになってからの夢でした叶えてくれてありがとうございます」とつづった誠子が公開したのは、ファッション誌「LaLa Begin」の撮影からのオフショット。彼女は過去にも同誌に登場したことがあ