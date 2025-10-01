株式会社ケルベロスが、2025年10月1日(水)に新業態「挽肉堂〜世界のキーマラボ〜」をオープンしました。「〜ほろほろ肉塊〜中目黒カレー明凛堂」のコンセプトを継承し、挽肉とスパイスで切れ味よく仕上げた“世界のキーマ”が楽しめる専門店です。 挽肉堂〜世界のキーマラボ〜  オープン日：2025年10月1日(水)所在地：東京都目黒区上目黒2-38-11 丸金ビル 1F(明凛堂内)営業時間：11:00〜22:00(LO 21:30)提供形態：