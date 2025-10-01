ＭＬＢＪａｐａｎは１日、米大リーグ機構（ＭＬＢ）が日本のファン向けに、アカウント登録機能を含むモバイルアプリ（「ＭＬＢＡｐｐ」）および公式ウェブサイトの最新版（日本語対応）を正式に公開したと発表した。新機能拡充の一環として、ＭＬＢ好きのタレントとコラボし「ＭｙＧａｍｅ，ＭｙＭＬＢ」と題し、２０２５年のポストシーズン盛り上げ企画を展開。第１弾は大の野球ファンとして知られる亀梨和也が登場。