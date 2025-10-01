コピス吉祥寺にて、吉祥寺の街歩きとビールを楽しむイベント『吉祥寺BEER and WALK』を2025年10月10日から10月13日までの4日間、開催します。3回目を迎える今回は、吉祥寺の3つのエリアでお得に飲み歩きが楽しめるチケットを700枚限定で販売するほか、ドイツのビールが楽しめる「オクトーバーフェスト」も同時開催されます。 吉祥寺BEER and WALK 2025 開催日時：2025年10月10日(金)〜2025年10月13日(月・祝)開催