高木豊が語る2025年のFAセ・リーグ編昨季は甲斐拓也（ソフトバンク→巨人）や石川柊太（ソフトバンク→ロッテ）らがFA権を行使したが、今季も各球団の主力級の選手がFA権を取得。経験と実績のある実力者の移籍はチームの順位に影響を及ぼすことも多く、その動向から目が離せない。セ・リーグのFA動向に対する見解について、かつて大洋（現DeNA）の主力選手として活躍し、現在は野球解説者やYouTuberとしても活動する高木豊氏