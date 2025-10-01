よこはま動物園ズーラシアにて、毎年恒例の人気企画「村田園長のとっておき写真展」が動物園水族館探求メディア「wizoo」とコラボレーション！アフリカをテーマにした写真展が2025年11月5日より開催されるほか、トークイベントやワークショップなどの特別企画も実施されます。 よこはま動物園ズーラシア「村田園長のとっておき写真展 with wizoo『The Africa』」 開催日：2025年11月5日(水)〜12月1日(月)会場：よ