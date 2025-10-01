長野県佐久市の千曲錦酒造にて、日頃の感謝を込めたイベント「秋の大感謝祭2025」を2025年10月11日と12日の2日間開催します！イベント限定酒の販売や有料試飲、地元グルメの出店など、家族や友人と楽しめる企画が盛りだくさんです。 千曲錦酒造「秋の大感謝祭2025」 日時：2025年10月11日(土) 10:00〜16:002025年10月12日(日) 10:00〜15:00※最終日は終了時間が異なります場所：千曲錦酒造株式会社(長野県佐久市長