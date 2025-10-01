捜査のために訪れた火災現場の住宅から現金を盗んだ罪に問われている警視庁捜査1課の火災班に所属する警部だった政野亮二被告（51）に対し検察側は懲役3年を求刑しました。政野被告は、2022年からことしにかけて捜査のために訪れた東京都内の3か所の火災現場の住宅から、あわせて約640万円の現金を盗んだ罪に問われています。ことし8月に行われた初公判で、政野被告は起訴内容について問われ「間違いありません。申し訳ございませ