10月から食品や飲料の3024品目が値上げとなる。電気・ガスの補助金も終了。ペットボトル飲料は200円台になる商品もある。街の人からは「家計が厳しくなる」という声が上がり、都内の飲食店では「どこも限界」と補助金の継続を訴えている。食品やガス・電気が値上がりに悲鳴10月がスタート、秋の値上げラッシュがやってきた。食品や飲料品の値上げは3000品目以上となるほか、電気代とガス代の政府の補助金が終了し、街からは悲鳴が